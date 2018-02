YouPol, l’app della Polizia per contrastare bullismo e spaccio di droga

«La prima videosorveglianza sono gli occhi dei cittadini» quasi uno slogan le parole del questore di Campobasso, Mario Caggegi che insieme al capo di Gabinetto Antonio Stavale e il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Ennio Pistacchio ha presentato la nuova app della polizia YouPol, adesso attiva anche a Campobasso e nei capoluoghi regionali. Scaricabile su tutti i dispositivi,si rivolge ai giovani ma anche agli adulti per contrastare fenomeni quali bullismo e spaccio di droga. «Un’app facilissima da scaricare, per sistemi operativi android e ios – ha detto il Questore Caggegi – in cui è possibile scrivere velocemente messaggi, fare foto o chiamare. La registrazione è in forma anonima, ma anche non anonima e c’è un sistema di geolocalizzazione».

Attraverso messaggi, foto, dunque o anche chiamando, con l’app YouPol si possono fare segnalazioni in tempo reale, direttamente alla sala operativa della Questura anche se il segnalante è in una provincia diversa, che permettono alla Polizia di intervenire tempestività. L’app permette la localizzazione esatta del dispositivo che segnala e del luogo interessato, anche se distanti tra loro. «Un modo per rafforzare la vicinanza della Polizia alla gente e per contrastare con maggiore efficacia bullismo e spaccio di droga, fenomeni allarmanti e ricorrenti su cui le forze dell’ordine sono in prima linea».

L’applicazione era già attiva a Roma, Milano e Catania da novembre scorso. Registrati circa 20mila download, 300 le segnalazioni. L’invito, ovviamente, è a non usare l’app per fare scherzi, perchè è una cosa seria e utile. Ovviamente chi scherza si assume poi le sue responsabilità, è stato ribadito.