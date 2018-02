Un’area rurale vicino alla statale 16 e un via vai insolito per quella zona di campagna al confine tra Termoli e Campomarino ha insospettito i carabinieri che dopo alcuni sopralluoghi hanno deciso per un blitz. I militari agli ordini del maggiore della compagnia di Termoli Fabio Ficuciello in collaborazione con la stazione di Campomarino l’altra notte hanno fatto irruzione nel casolare all’interno del quale si trovava un uomo di 55 anni di Termoli. Dalla perquisizione é saltato fuori un grosso quantitativo di droga, ben 13 chili di marijuana e 100 grammi di cocaina insieme a 5 bilancini di precisione e ad altro materiale per il confezionamento. La droga era nascosta in diversi angoli della casa, all’interno di alcuni mobili, ma il quantitativo maggiore è stato trovato in soffitta. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono solo all’inizio e l’ipotesi è che la droga fosse solo di passaggio nel casolare, un nascondiglio temporaneo, ma comunque destinata al mercato del Molise. La sostanza sequestrata ha il valore di circa 10 mila euro e con questa operazione i carabinieri di Termoli hanno dato un altro duro al colpo al fenomeno dello spaccio oltre che un segnale importante anche alla rete di distribuzione e in primis alle organizzazioni malavitose. L’operazione è il risultato della particolare attenzione dell’Arma nelle zone del Basso Molise.