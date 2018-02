Decine di palloncini blu lanciati dalle finestre. Così i ragazzi della scuola media Andrea d’Isernia hanno voluto celebrare la Giornata contro bullismo e cyberbullismo. Gli alunni hanno realizzato anche delle opere da esporre in una mostra, confermando una particolare sensibilità a un fenomeno in costante e preoccupante crescita. La scuola ha aderito con convinzione all’iniziativa – ha detto la docente Ornella Garreffa – ma per prevenire e contrastare questo problema è necessario che anche le famiglie diano una mano. All’Isiss Giordano di Venafro, invece, il tema del bullismo è stato affrontato proponendo un incontro che oltre a concentrare l’attenzione sui nuovi mezzi di comunicazione, ha messo in evidenza il ruolo che può giocare la scuola – ma non solo – nella prevenzione del fenomeno. I ragazzi sono connessi anche 10 ore al giorno – ha sottolineato il dirigente scolastico Rossella Simeone – e questa la dice lunga sui potenziali pericoli che si corrono.

Dal canto proprio l’Ufficio scolastico regionale sta incoraggiando una serie di progetti contro bullismo, alcuni dei quali di portata nazionale, ha spiegato la referente regionale Maria Antenucci. In due scuole (Campobasso e Isernia) sono stati attivati anche degli sportelli di ascolto. Il gioco di squadra tra istituzioni e il coinvolgimento diretto delle famiglie possono dare ottimi risultati nella lotta al bullismo. Ma anche in questo caso occorre un’adeguata formazione. Ed è ciò che si intende fare attraverso un protocollo firmato dalla Garante regionale dei diritti della persona, Leontina Lanciano, e l’Usr Molise.