Larino: droga nella suola delle scarpe, il pacco era destinato a un detenuto del carcere

Sessanta grammi di marijuana e hashish già divisi in dosi e nascosti nella suola di un paio di scarpe. Un’apparente regalo, destinato a un detenuto del carcere di Larino, e che in realtà celava qualcosa di inaspettato e che non è sfuggito al controllo meticoloso che viene effettuato di routine dagli agenti della polizia penitenziaria della struttura di contrada Monte Arcano. Droga, evidentemente, destinata allo spaccio all’interno del carcere. Gli agenti, guidati dal comandante coordinatore Francesco Maiorano, hanno subito notato qualcosa di anomalo nel pacco recapitato dal corriere. Quella suola incollata in malo modo e al cui interno sono state trovate quaranta dosi pronte per lo spaccio. Secondo la polizia penitenziaria con un valore superiore a quello della droga normalmente venduta al di fuori di una struttura di detenzione. La sostanza per ora è stata sequestrata e sono in corso indagini per risalire al mittente del pacco e capire il possibile coinvolgimento del detenuto destinatario delle scarpe cariche di droga.