“Sperimenta Molise”, la Regione esclude dal finanziamento il prestigioso sito di Monte Vairano

Tornano agli onori della cronaca gli scavi archeologici di Monte Vairano, un sito di rilievo internazionale che sta offrendo risultati stupefacenti. Purtroppo, questa volta, a rubare la scena agli archeologi guidati dal Prof. Gianfranco De Benedittis, è la Regione Molise. E’ stato pubblicato in questi giorni l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento a fronte dell’avviso pubblico “Sperimenta Molise”, ma da questi purtroppo è escluso il prestigiosissimo sito. La vicenda, di non poco conto, ha fatto scattare l’immediata protesta della dottoressa Isabella Astorri, presidente regionale della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, che proprio alla Regione Molise aveva presentato un suo progetto di sostegno agli scavi archeologici. Dalla Regione, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione.

Al sito archeologico, nelle scorse settimane è stato dedicato un preziosissimo volume: “Monte Vairano: distruzione, oblio e rinascita”, scritto dal Prof. De Benedittis e pubblicato dalla Banca Popolare delle Provincie Molisane, istituto sensibile e attento ai temi della cultura. Ad oggi è solo grazie al contributo dei privati, della banca ed altri soggetti, che gli scavi vanno avanti. Sarebbe auspicabile che anche dal fronte pubblico, e dalla Regione in particolare, qualcuno si svegli dal secolare sonno che circonda la Cultura in Molise e, spalancando gli occhi, si renda conto dell’ennesima sciocchezza collezionata.