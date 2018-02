L’idea è senza dubbio originale, perché se da un lato sensibilizza i ragazzi alle tematiche ambientali, dall’altro stimola la loro creatività. Il progetto, rivolto alle scuole medie di Isernia, prevede infatti la realizzazione di monumenti e opere d’arte presenti in città impiegando materiali altrimenti destinati al secchio della spazzatura. I dettagli di “Ricicl’Arte” (questo il titolo dell’iniziativa finanziata da Smaltimenti Sud, in collaborazione con la Prefettura e il Comune) sono stati illustrati durante un incontro organizzato a Palazzo San Francesco. Il progetto – che ha già riscosso l’entusiasmo dei ragazzi coinvolti – ha trovato pieno sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, proprio per via del messaggio che si intende lanciare. E cioè quello del rispetto dell’ambiente, anche attraverso la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali.

Trasmettere queste buone pratiche alle nuove generazioni significa dare un futuro migliore al nostro pianeta, purtroppo sempre più inquinato. A loro volta i ragazzi possono trasmettere alle famiglie di provenienza l’importanza di rispettare e proteggere la natura che ci circonda. Anche con semplici gesti.