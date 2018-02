Mobilità in deroga, interrogazione di Cavaliere su sblocco dei pagamenti

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale e Consigliere di centrodestra Nicola Cavaliere ha presentato un’interrogazione chiedendo al Presidente Frattura e all’assessore Veneziale quali iniziative intendono assumere per sbloccare il pagamento delle 13 mensilità di mobilità in deroga che spettano a 1744 lavoratori.

“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno – ha precisato l’esponente di Forza Italia – ma dopo quasi 40 giorni non vi ancora sono novità. Il 18 gennaio il ‘Comitato Lavoratori Mobilità in Deroga’ ha manifestato a Roma davanti al ministero del Lavoro e ha avuto incontri con dirigenti, i quali hanno ribadito la disponibilità ad accogliere l’istanza della Regiones e correttamente formulata. Quindi – ha concluso Cavaliere – non esistono più alibi. La Giunta regionale ha il dovere di intervenire il prima possibile e senza esitazioni. I lavoratori non possono più aspettare”.