Giornata mondiale della sicurezza informatica, la Polizia Postale ha incontrato gli studenti

Cyberbullismo. Tema sempre più attuale su cui la polizia e in particolare quella Postale e delle Comunicazioni sta facendo un’ampia campagna di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. Con il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Safe Internet Day 2018, la giornata mondiale della sicurezza informatica, quest’anno ha organizzato incontri, in contemporanea, in scuole in tutta Italia, incontrando 60mila ragazzi sul tema “Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te”. Workshop sul tema del cyberbullismo anche negli istituti delle province di Campobasso e Isernia. Un’edizione speciale del progetto “Una vita da social”.

Le immagini si riferiscono all’evento organizzato a Bojano, all’Istituto di Istruzione Secondaria superiore, diretto agli studenti delle classi prime del Liceo matesino. Dopo i saluti del dirigente scolastico Umberto Di Lallo sono inervenuti il sovrintendente capo della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Molise Eleonora Urbano e l’assistete capo Giuseppe Cinelli, quindi il dibattito con gli alunni, per dare risposte alle loro domande, dubbi, curiosità richieste di chiarimenti.

L’obiettivo è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web, delle community on-line, senza correre i rischi del Cyberbullismo, della violazione della privacy e del copyright: per evitare il caricamento di contenuti inappropriati, di avere o essere vittima di comportamenti scorretti o pericolosi.

Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza su internet, ormai celebrata in 100 paesi – è stato evidenziato – sono molto importanti in quanto aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di tanti utenti, soprattutto adulti, i quali oggi in Italia risultano essere quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori a usare consapevolmente la rete.

La Polizia postale ha fatto un bilancio della sua attività nel 2017. 3 i reati di pedopornografia on-line trattati, una denuncia, monitorati 188 siti pedopornografici di cui 54 inseriti una lista nera. Una perquisizione ha portato, in particolare, a sequestrare 350 gigabyte di materiale.

Prevenire e formare le parole d’ordine, dunque e dall’inizio dell’anno scolastico la polizia Postale e delle comunicazioni per il Molise ha avuto incontri con le scuole di I e II grado, coinvolgendo circa 800 alunni.