di GIOVANNI MINICOZZI

Questa volta Aldo Patriciello sembra davvero convinto dell’unità di tutto il centrodestra, Michele Iorio compreso, e dà la carica ai candidati della coalizione con l’obiettivo di eleggere il maggior numero di Parlamentari possibili per poter difendere il Molise da chi lo vuole spezzettare e per rilanciare lo sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale. Non a caso l’eurodeputato di Forza Italia partecipa in prima persona alle iniziative elettorali del centrodestra e promette sostegno a tutti i candidati della coalizione. “Partiamo per questa campagna elettorale nel segno dell’unione, nella determinazione soprattutto perché riteniamo che mai come in questo momento c’è bisogno di una proposta forte che venga dal Molise – ha dichiarato Patriciello a Telemolise. Il centrodestra ha dimostrato: a) per le candidature, b) per la proposta politica, c) per il programma, vera compattezza ma soprattutto quello che viene fuori da questa prima diciamo iniziativa, è di fare una campagna elettorale nel segno della moderazione, della proposta politica – ha aggiunto. Vogliamo parlare dei veri problemi del Molise e dei Molisani. Iniziamo questa campagna nel segno del sorriso, della determinazione nel fare le cose ma sopratutto nel portare una squadra che possa rappresentare al meglio gli interessi del Molise e dei Molisani”. -Quale è stato il punto di svolta per la ritrovata unità dopo un periodo burrascoso? “Mah , non ci sono stati periodi burrascosi. Io milito in Forza Italia da tanti anni, il mio impegno politico europeo mi ha portato forse un po’ lontano dall’attività locale. Oggi sento la responsabilità di stare vicino ai candidati, vicino ad una proposta politica perché mai come in questo momento il Molise ha bisogno di uno scossone, di un elettroshock. Noi non possiamo assistere allo spacchettamento di questa Regione, ossia voler assegnare l’Altomolise all’Abruzzo ,una parte alla Puglia, una parte alla Campania. Io credo che noi abbiamo una responsabilità di parlare chiaro ai molisani, noi dobbiamo rimanere uniti, certo senza campanilismi, dobbiamo ragionare con le Regioni limitrofe nella logica di una migliore organizzazione dei servizi, dalla sanità, ai trasporti, alle scuole ,alla viabilità. Non possiamo immaginare una organizzazione regionale soltanto nell’ambito del confine territoriale, noi dobbiamo ragionare guardando alle regioni limitrofe in una logica di cosiddetta aria vasta come stanno facendo le Regioni lungimiranti del Nord. Così facendo noi manterremo integra la nostra Regione, saremo più forti ma soprattutto invertiremo il trend di spopolamento dei piccoli comuni attraverso progetti veri e soprattutto con proposte vere per dare occupazione ai giovani e sviluppo alla piccola e media impresa”. Patriciello non ha dubbi sull’unita’ del centrodestra anche alle prossime elezioni regionali e conferma che il candidato Presidente sarà scelto da tutta la coalizione. -La compattezza del centrodestra resterà anche alle regionali che verranno del 22 Aprile? ” Io sono convinto di sì, questa è una campagna elettorale che parte con le politiche ma che sicuramente finirà con le regionali. Dobbiamo riprendere il cammino dello sviluppo di questa Regione e non si può prescindere dalla Regione e dalle regionali”. – Chi sara’ il candidato Presidente per la Regione? “Mah, il candidato Presidente della Regione non compete solo a me , è una designazione che verrà dall’intera coalizione ma credo che su questo come per le politiche non ci saranno divisioni. Ci sarà condivisione con grande serenità ma soprattutto con grande senso di responsabilità”. Dunque ciò che sembrava impossibile fino a un mese fa’, ovvero l’accordo Iorio – Patriciello, ormai e’ diventato un fatto concreto e visibile.