il comitato centro storico di Larino è impegnato in questi giorni in una petizione popolare per riportare al centro storico della città i due seggi elettorali trasferiti al piano San Leonardo. La storia ha inizio cinque anni fa quando si è votato per la prima volta in concomitanza con la festa patronale di San Pardo, l’amministrazione del tempo decise, per questioni di ordine pubblico, di trasferire i due seggi del centro storico in altra sede, da quel momento i cittadini del centro storico, per lo più anziani, sono stati sostanzialmente privati del diritto – dovere di andare a votare. A questo punto il comitato centro storico ha ritenuto opportuno riaccendere i fari su questo problema, tra l’altro condiviso da gran parte dei cittadini che in una settimana hanno raccolto oltre duecento firme pronte per essere consegnate al Prefetto di Campobasso per gli adempimenti del caso. Va aggiunto inoltre che lo stesso sindaco della città, Vincenzo Notarangelo, è stato più volte sollecitato sull’argomento ma purtroppo come accade spesso, non ha mai dato risposte. a questo punto la palla passa al Prefetto che, si spera, facciaquello che non ha fatto il Sindaco.