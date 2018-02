Termoli: donna aggredita da un pitbull, finisce in ospedale

Una donna di 51 anni di Termoli è stata aggredita questa mattina da un pitbull in via Arno. La vittima è stata portata in pronto soccorso al San Timoteo, dove è stata curata per alcune ferite riportate alla testa. Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione, né se il cane stesse insieme al proprio padrone. Non sono intervenute le forze dell’ordine, la donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Le sue condizioni non sono preoccupanti.