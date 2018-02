I continui tagli causati dalla crisi economica e il graduale invecchiamento della popolazione alla lunga finiranno per incidere sulla tutela della salute. Nei prossimi decenni i cambiamenti demografici, economici e sociali imporranno di rivedere il sistema dell’assistenza, in modo da continuare a garantire a tutti l’accesso alle cure, così come sancito dalla Costituzione. Dei possibili interventi da mettere in campo per rimodellare il Servizio Sanitario Nazionale se n’è discusso durante un incontro al Neuromed di Pozzilli. La necessità di rivedere le reali esigenze sanitarie della popolazione non riguarda solo l’Italia, ma anche il resto d’Europa. Oggi il nostro Paese è tra quelli messi meglio, ma per affrontare i cambiamenti in atto occorre fare di più, ha spiegato il responsabile scientifico del convegno, Mario Morlacco: a suo avviso è necessario mettere la parola fine alla spending review, puntare molto sulla formazione del personale e rivedere l’assetto degli ospedali, ossia rivedere i posti letto in base alle reali esigenze della popolazione. Anche la ricerca scientifica può dare un contributo importantissimo da questo punto di vista. Le nuove scoperte, infatti, spesso e volentieri permettono di contenere la spesa sanitaria, anche grazie alla prevenzione, ha sottolineato il direttore scientifico del Neuromed, Luigi Frati.