I Carabinieri della Stazione di Filignano, nelle ultime ore, hanno eseguito una serie di controlli lungo le strade principali e periferiche del paese, nel corso dei quali sono stati eseguiti accertamenti su circa cinquanta veicoli in transito, con la relativa identificazione dei conducenti e dei passeggeri. Le attività si sono estese anche nelle zone rurali con controlli presso casolari abbandonati. Proprio presso uno di questi, nascosto tra le sterpaglie, è stato rinvenuto all’interno di un sacco di iuta un fucile da caccia calibro 12. L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre sono tutt’ora in corso ulteriori indagini per stabilire se il fucile sia stato nel passato oggetto di furto o se di provenienza illecita. Intanto sulla vicenda i militari hanno inviato una informativa alla Procura della Repubblica di Isernia.