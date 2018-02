di ANNA MARIA DI MATTEO

Odissea finita per gli alunni della scola Montini di Campobasso e per le loro famiglie. Lunedì 5 febbraio i ragazzi potranno tornare a frequentare le lezioni al mattino, nella nuova sede di contrada Colle delle Api. L’annuncio del sindaco Antonio Battista, che ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto il trasferimento delle attività didattiche in un’ala della struttura che un tempo era sede dell’assessorato regionale alle Attività produttive.

“In due mesi siamo riusciti a dare una risposta concreta alla popolazione scolastica della Montini che ora porterà avanti in tutta sicurezza, in spazi belli ed adeguati, l’attività formativa nella struttura, fino alla realizzazione del nuovo plesso scolastico”, ha dichiarato, soddisfatto, il sindaco che ha voluto anche sottolineare la disponibilità della dirigente scolastica, degli insegnanti e delle famiglie degli alunni.

Intanto, restando sempre in tema di edilizia scolastica, arriva un’altra buona notizia per i residenti di Mascione che, secondo le previsioni del sindaco Battista, nel 2019 avranno la nuova scuola. Il bando per la realizzazione del nuovo edificio è consultabile sul sito del Comune. Un’opera da 1 milione e 400mila euro, una scuola sostenibile e a misura di studente. Sarà realizzata secondo i criteri antisismici, dotata di spazi didattici innovativi e circondata da aree verdi.

Una struttura che, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, sarà punto di riferimento del quartiere. Nel frattempo gli alunni della vecchia scuola, chiusa perché considerata a rischio, hanno trovato un’altra sistemazione, nel quartiere Cep, in attesa di poter avere una scuola tutta per loro, sicura e nuova di zecca. Per il sindaco Battista il progetto, per il momento solo sulla carta, sarà presto realtà.