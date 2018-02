Ai contribuenti molisani stanno arrivando, in questi giorni, cartelle esattoriali per bolli auto il cui pagamento non risulta dovuto perché decorso il termine di prescrizione

E’ quello che evidenzia Filippo Poleggi, presidente del Movimento consumatori di Campobasso.

A inviarli, chiarisce Poleggi, la lca-Creset, società incaricata dalla Regione Molise.

Si tratta di ingiunzioni di pagamento per bolli dal 2007, al 2013 (per le quali nel 2014 sono stati notificati atti di rinnovo) di cui viene richiesto il pagamento dopo tre anni, quindi per crediti andati in prescrizione.

I cittadini, precisa il Movimento dei consumatori, rischiano di pagare somme non dovute se non provvedono a inoltrare i ricorsi prima della scadenza di 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione. In mancanza possono subire pignoramenti, fermi amministrativi, esecuzioni forzate.