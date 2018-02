Venafro. Parcheggi a pagamento anche in via Colonia Giulia. Soste brevi gratuite

Addio alle strisce blu a Venafro. Ma solo per un paio di settimane, ossia il tempo necessario per introdurre una serie di novità. Le più importanti riguardano l’attivazione dei parcheggi a pagamento in via Colonia Giulia, mentre su corso Molise e via Roma torneranno le strisce bianche. La mini rivoluzione coincide con l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento a una nuova società. Complessivamente – ha ha spiegato il capitano Giampietri, comandante della polizia municipale – il servizio è destinato a migliorare. Per ora i parcometri sono stati sigillati. Con ogni probabilità torneranno a funzionare intorno alla metà del mese. I lavori necessari per adeguarsi al nuovo sistema inizieranno lunedì. Tra le novità introdotte, ce n’è una che sarà sicuramente apprezzata dagli automobilisti: per le soste brevi non si pagherà. É prevista una tolleranza di dieci minuti. Ma destinata a salire anche a 15 minuti. Dopodiché, grazie a dei sensori, saranno avvisati i “vigilini”. Arriveranno in bicicletta e procederanno con la multa. Le soste a pagamento saranno attive nei giorni feriali dalle 9 alle 13 (e non più dalle 8 del mattino) e dalle 16 alle 20. Le tariffe resteranno invariate. Anche con la nuova gestione i residenti avranno la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili