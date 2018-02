Maltempo sul Molise: allagamenti e alberi sradicati dalla forza del vento.

Pioggia battente e forti raffiche di vento. L’annunciata perturbazione è arrivata anche sul Molise, facendo piombare l’intera regione in un clima tipicamente invernale. Disagi a Bojano, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato allagamenti in molte zone, soprattutto di scantinati e dei piani bassi di diverse abitazioni. Molti canali e corsi d’acqua si sono ingrossati a causa dell’aumento della portata di acqua. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco, subissati di telefonate per alberi abbattuti dalla furia del vento, cartelloni pubblicitari divelti. Il personale libero è stato richiamato in servizio. La situazione è destinata a migliorare nelle prossime ore.