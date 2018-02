di GIOVANNI MINICOZZI

La quiete dopo la tempesta. Fino a un mese fa’ il centrodestra era diviso su tutto e l’unità della coalizione sembrava impossibile. Oggi, invece, la parola d’ordine di tutti i Partiti è unità e compattezza per vincere le elezioni. Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia, con i rispettivi candidati alla Camera e al Senato Uninominale e Proporzionale, sono convinti di vincere prima le politiche del 4 Marzo e poi le Regionali. A dire il vero fa un certo effetto vedere fianco a fianco Aldo Patriciello e Michele Iorio dopo la burrasca dei mesi passati ma l’intesa appare granitica e si proietta anche sulle Regionali del 22 Aprile. Il sapiente lavoro di mediazione e’ stato fatto dai vertici romani della coalizione e da Annaelsa Tartaglione, coordinatrice di Forza Italia e candidata sul Proporzionale della Camera dei Deputati. È stata la stessa Tartaglione a presentare la squadra completa del centrodestra e tutti i candidati sono intervenuti nel dibattito attaccando a testa bassa il Governo nazionale e quello regionale. Tra gli altri è intervenuto anche il candidato alla Camera sul Collegio uninominale di Isernia, Mario Pietracupa, che ha spiegato le motivazioni della sua discesa in campo e ha replicato alle accuse di Danilo Leva sul conflitto d’interesse. “Sono sceso in campo per dare il mio contributo al Molise . Ho sempre lavorato con il Molise nel cuore e credo di poter dare ancora qualcosa alla mia gente. Lo faccio davvero con grande entusiasmo e nella convinzione che questa coalizione che sta mostrando grande unità e spirito di coesione possa davvero fare La differenza”. – Qualcuno attacca la sua persona sul conflitto d’interessi. “Guardi, io sinceramente sono impegnato nella campagna elettorale ad ascoltare soprattutto quelle che sono le istanze della gente, della mia gente ,e credo che il Molise abbia davvero necessità di avere una classe politica attenta ai loro problemi, capace, efficace , professiionalmente preparata piuttosto che risentita e rancorosa. Per il resto parla la storia di ognuno di noi, quello che si è fatto nella vita e quello che si è in grado di fare. Spero, anzi sono sicuro, che i cittadini intelligenti sapranno valutare anche questo”. Dopo qualche anno di pausa è tornato in campo anche Nunzio Luciano, candidato sul Proporzionale con Forza Italia al Collegio unico del Senato. “Sono sempre stato di Forza Italia, mi hanno dato questa possibilità anche per il ruolo nazionale che sto svolgendo in rappresentanza dell’avvocatura italiana. Io amo la mia Regione, dovunque vado ne parlo bene e vorrei fare molto di più per il Molise. Mi auguro che gli elettori mi premieranno e premieranno innanzitutto una coalizione compatta e unita che affronta appunto le elezioni in maniera coesa per portare un valore aggiunto al Parlamento italiano che noi molisani a mio avviso dobbiamo dare”. Teresio Di Pietro, infine, candidato sul Proporzionale della Camera dei Deputati di “Noi con l’Italia “, ha ribadito il ritorno dell’UDC di Cesa nel centrodestra anche per le regionali. “Ho accettato con orgoglio questa candidatura e me la gioco fino in fondo. C’è uno slogan che ho dentro di me: si può fare”. -Il Centrodestra oggi finalmente appare unito?! “Non appare, abbiamo discusso, c’è stato un parto forse in alcuni momenti anche travagliato, ma adesso la creatura è nata e il centrodestra è unito più che mai”. -Quindi l’alleanza con Paolo Frattura alla Regione è finita a questo punto. ? “Voglio ancora ricordare, per chi lo ha dimenticato, che noi dell’UDC nell’ultima campagna elettorale per quanto riguardava la Regione siamo stati forse gli unici a rimanere sull’isola a difesa del fortino quando molti altri erano scappati”. All’iniziativa del centrodestra non si e’ visto Rosario De Matteis ma i mediatori stanno lavorando per riportare a casa anche l’ex Presidente della Provincia di Campobasso.