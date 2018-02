Vanno avanti a buon ritmo i lavori per la realizzazione del parco urbano nell’area della stazione ferroviaria. Un progetto, questo, destinato a cambiare il volto di Isernia. Ma non tutti sono convinti della bontà dell’iniziativa: per alcuni si assisterà soltanto all’ennesima colata di cemento. Di diverso avviso l’assessore comunale con deleghe al Verde e ai parchi urbani Domenico Chiacchiari. Ci saranno spazi verdi e molti alberi, ha detto. Eliminare i parcheggi è impensabile – ha aggiunto – ma il verde ci sarà. Anzi, su corso Garibaldi saranno rimpiazzati alcuni alberi. Si va avanti così, dunque. Con un obiettivo: chiudere i lavori entro l’anno. Del resto lo impone il finanziamento ottenuto dalla Regione. Nel frattempo tramonta l’idea del cavalcavia nella zona del passaggio a livello. Avrebbe permesso di ricucire la città, sostanzialmente divisa in due. O, almeno, queste erano le intenzioni della precedente amministrazione. Ma l’intervento è considerato particolarmente oneroso. E quindi almeno per ora non si farà