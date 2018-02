Prima uscita pubblica per i candidati al Senato di ‘Noi con l’Italia’ della coalizione di centrodestra, Michele Iorio per il maggioritario e Antonio D’Aimmo, per il proporzionale. Occasione è stata la conferenza organizzata a Termoli dal partito per mettere a confronto, sulle opere pubbliche, due amministrazioni, quella in carica di Angelo Sbrocca e quella precedente guidata da Antonio Di Brino. Della necessità di un cambio di passo sia a livello nazionale che regionale è convinto Michele Iorio secondo il quale guardando alla storia del Molise “la sinistra non ha mai fatto nulla di positivo” sottolineando il periodo buio vissuto con Paolo Frattura “con favoretti spiccioli e clientelismo esasperato – ha commentato Iorio – e con la gente che ha paura ad esporsi, a contestare, perché si verrebbe puniti o discriminati. Questo noi lo vogliamo cambiare” ha concluso.

Inevitabili i confronti anche dei governi regionali che si sono succeduti negli anni con una critica rivolta da D’Aimmo a Frattura che “preso da problemi e interessi personali – ha detto – non si è occupato dell’interesse generale”. Il dirigente della Fondazione Giovanni Paolo II, ha poi sottolineato le grosse lacune del Molise quanto a infrastrutture: “Qui si è fatta una battaglia per non fare l’autostrada, preferendo poi la metropolitana leggera, il dragaggio del porto è al palo da anni, così come anche l’acquedotto molisano centrale” ha affermato. Ha poi evidenziato l’importanza dell’unità della coalizione di centrodestra.

Di Brino invece ha elencato le opere realizzate dal 2010 al 2014 quando era sindaco, partendo dai 3 milioni di euro concessi dalla Regione e serviti a riqualificare corso nazionale, il primo tratto di lungomare e a sostituire la scala a chiocciola. Ha elencato poi le numerose rotonde realizzate, oltre al polo velico remiero, il parcheggio davanti al cimitero, la nuova piscina comunale, l’area camper, la passeggiata dei Trabocchi. “A noi parlano i fatti, le opere ce le hanno finanziate e le abbiamo realizzate” ha affermato di Brino