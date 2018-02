Una morte improvvisa e che ha sconvolto i familiari e la comunità di Montecilfone quella di una ragazza di soli 19 anni avvenuta ieri sera al San Timoteo di Termoli. La giovane era arrivata per uno stato di malessere generale e a quanto pare per un’insufficienza respiratoria, quando all’improvviso ha avuto un malore ed è deceduta proprio all’interno del triage dove la stavano registrando. Il tempestivo intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. La direzione sanitaria dell’ospedale ha chiesto un’autopsia per accertare le cause del decesso.