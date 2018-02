Termoli: cameraman di Telemolise aggredito con una testata che gli frattura il naso. Arrivano i carabinieri

L’operatore di Telemolise Alessandro Nardella è stato vittima di una vile aggressione davanti all’obitorio del San Timoteo di Termoli, dove si trovava per via della tragedia della ragazza di 18 anni di Montecilfone deceduta al pronto soccorso per cause che saranno accertate dall’autopsia. L’operatore, che non ha mai acceso la telecamera si è subito reso conto che il clima era teso e quando è stato invitato ad allontanarsi lo ha fatto, incamminandosi verso la propria auto. Una persona di circa 30 anni lo ha seguito e ha continuato a sollecitarlo ad andarsene. Nardella ha confermato che se ne stava andando, ma all’improvviso è stato colpito da una testata. Sanguinante e dolorante si è recato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale. Già nella giornata di venerdì l’operatore di Telemolise sarà sottoposto a un intervento chirurgico al San Timoteo. Al pronto soccorso sono arrivati anche i Carabinieri per raccogliere la denuncia. Alessandro Nardella, cameraman di Telemolise da oltre 15 anni, è molto conosciuto in Basso Molise e a Termoli, dove è apprezzato non solo per la sua bravura e professionalità, ma anche per il suo animo mite. A lui gli auguri di pronta guarigione da parte di Telemolise, che esprime solidarietà anche nei confronti dei familiari della 18enne deceduta.