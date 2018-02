Conseguire il diploma in soli quattro anni per continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro con un anno di anticipo. Il Liceo economico sociale di Guglionesi è l’unica scuola, selezionata a livello nazionale, che consente agli studenti di cogliere questa opportunità. Le iscrizioni sono ancora aperte per un percorso che offre una didattica innovativa, laboratori e competenze che incentiveranno gli studenti a completare prima gli studi in un percorso concentrato in quattro annualità. Un scuola d’eccellenza che continua a investire sul territorio con una proposta sperimentale che assicurerà il rag

giungimento dei saperi e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso rispettando le indicazioni del Ministero.

Il Liceo economico sociale viene considerato come il Liceo della contemporaneità, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che porti il mondo nelle aule di scuola e doti gli allievi dei linguaggi necessari per leggerlo e interpretarlo. Ampi spazi per una didattica innovativa e integrata con le nuove tecnologie, attrezzature, certificazioni linguistiche e informatiche, progetti europei e scambi culturali. Tante iniziative e un’opportunità che si può cogliere, quella di conseguire un diploma in soli quattro anni a Liceo economico sociale di Guglionesi.

Per maggiori informazioni: www.omnicomprensivoguglionesi.gov.it