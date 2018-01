Senato, otto aspiranti per due poltrone

di GIOVANNI MINICOZZI

Archiviata la fase della presentazione delle liste per le elezioni politiche del prossimo 4 Marzo le due commissioni elettorali regionali, istituite presso la Corte d’Appello del Tribunale di Campobasso, hanno ultimato le verifiche sulla regolarità delle liste e nei prossimi giorni, dopo la decisione finale della Prefettura, ci sarà il sorteggio per scegliere la numerazione sulle due schede elettorali di Camera e Senato. Il Molise dovrà eleggere cinque Parlamentari e prescisamente due Senatori e tre Deputati. È da ricordare che il Rosatellum ha eliminato il voto disgiunto per cui chi vota un candidato sull’uninominale della Camera o del Senato non può scegliere un candidato diverso , cioè non collegato allo stesso Partito o a un altro Partito della stessa coalizione pena l’ annullamento della scheda. Intanto la sfida è già entrata nel vivo e con riferimento agli ultimi sondaggi nazionali analizziamo Collegio per Collegio gli scontri elettorali più interessanti per il Senato, dove chi prenderà un voto in più degli altri candidati dell’uninominale vince e fa vincere anche il candidato sul plurinominale che prende più voti rispetto agli altri Partiti della stessa coalizione. Dunque, secondo i sondaggi nazionali, al Senato sarà una sfida a quattro.:

Enrico Colavita, imprenditore già Presidente della Camera di Commercio e di Assindustria, candidato indipendente del PD e sostenuto da quattro liste sul proporzionale : PD, “Più Europa”, “Insieme” e “Civica Popolare”.

Michele Iorio (centrodestra ) sostenuto anche lui da quattro liste proporzionali: “Forza Italia “, “Noi con Salvini”, “Fratelli d’Italia” e “Noi con l’Italia “.

Giammaria Palmieri, Rettore dell’Università degli Studi del Molise, sostenuto da una sola lista sul Proporzionale, ovvero “Liberi e Uguali”.

Luigi Di Marzio, già Direttore Sanitario del Cadarelli , per il M5S sostenuto da una sola lista sul Proporzionale, cioè dal M5S stesso.

L’altro Senatore verrà eletto sul Plurinominale e, sempre secondo i sondaggi, se vincerà Enrico Colavita per le liste del centrosinistra collegate sara’ eletta anche Laura Venittelli, Presidente del PD.

Se il vincitore fosse Michele Iorio, nel centrodestra verrebbe eletto anche Nunzio Luciano di Forza Italia.

In caso di vittoria di Giammaria Palmieri il secondo Senatore sarebbe Michele Durante di “Liberi e Uguali”.

Con Luigi Di Marzio infine, entrerebbe a Palazzo Madama anche Fabrizio Ortis del M5S. Naturalmente sono solo proiezioni legate ai sondaggi ma le sorprese per gli altri aspiranti Senatori sono sempre dietro l’angolo.