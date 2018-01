Uno degli incubi peggiori che assale ogni automobilista è il terrore di incorrere in qualsivoglia problema meccanico. Che esso sia di natura elettronica, motore o dalle più banali lampadine o tergicristalli. La minima spia di accensione relativa ad un qualche pericolo potenziale della macchina, ci manda in tilt. Eppure sino a qualche annetto fa, ma tutt’oggi in qualche avventuroso automobilista, tutto ciò poteva essere facilmente (o quasi) risolvibile in maniera del tutto autonoma.

Chiaramente, se non si tratta di meccanici professionisti, è difficile compiere qualsiasi operazione su di una quattro ruote, specialmente quelle di natura più complicata. La pigrizia e l’incapacità di svolgere lavori manuali ha però acuito col tempo la nostra paura di ritrovarci con la macchina a terra o con qualcosa che non funziona, anche fosse di minimo conto.

Eppure, operazioni banali come il cambio dei tergicristalli o dei fari, potrebbe tranquillamente essere condotto da noi in prima persona senza perder tempo e soldi di mano d’opera recandoci da un meccanico di fiducia o specializzato. Allo stesso tempo, potremmo cimentarci nel cambio ruote, tutti dovremmo per sicurezza stradale essere in grado di cambiare e montare quella di scorta nel caso di estrema necessità. Se poi vogliamo spingerci oltre, ecco che è possibile avventurarci nella riverniciatura, nell’utilizzo di pasta abrasiva in caso di graffietti alla carrozzeria.

Ovviamente sconsigliato se non impossibile non recarci presso un esperto professionista nel caso in cui ci trovassimo di fronte a danni di tipo elettronico o ancor peggio, motoristico. Tutto ciò che riguarda gli interni della vettura, intesi come pezzi di meccanica, hanno bisogno di manutenzione e sostituzione specifica, che esula dalla nostra anche apprezzabile ma folle volontà.

Nel caso in cui volessimo fare da noi, potrebbe essere utile esercitarci sul web su una delle tante guide e tutorial online ove possibile trovare simulatori ideali per cominciare dalla base delle operazioni fino alle fasi più avanzate. Più avanti potremmo dotarci di attrezzi specifici e lettori che identifichino gli errori in codice rilevati sulla nostra vettura. Il tutto sta ovviamente alla nostra volontà, predisposizione e anche ad uno spazio idoneo dove metter su una bottega artigianale.

Una soluzione ideale, per evitare ogni volta l’esborso dal meccanico anche per quelle operazioni più facilmente risolvibili, anche in maniera del tutto autonoma. Anche perché, non sempre il meccanico e la cifra stabilita rispecchiano canoni oggettivi.

