L’acquisto di una nuova vettura è sempre molto importante perchè ci sono da valutare molte soluzioni e perchè l’auto deve rispondere in tutto e per tutto alle nostre esigenze, sia economiche che lavorative, oltre che familiari. Spesso, però, quando ci troviamo di fronte alla possibilità di cambiare auto, rottamandola o vendendola a compro auto in contanti, non siamo in grado di capire se conviene più acquistare un’auto nuova oppure effettuare un leasing, magari a lungo termine.

L’auto nuova

L’acquisto di un’auto nuova di zecca è particolarmente vantaggioso per chi vuole entrare in possesso di una vettura da utilizzare molto a lungo, e non ha quindi la volontà di cambiarla a stretto giro. L’auto nuova è vantaggiosa in primis dal punto di vista dell’affidabilità, che è fondamentale per chi viaggia tanto nel corso della giornata. In termini di garanzia, poi, ogni concessionaria di automobili offre una ampia garanzia per i guasti che potrebbe presentare il veicolo. In generale, questo può essere valido per un periodo di tempo o un certo numero di chilometri, i termini e le condizioni possono variare dall’agenzia automobilistica.

Essendo nuovo, puoi assicurarti che tutta la manutenzione sia fatta in tempo, riducendo al minimo il rischio di guasti. È possibile acquistare un’auto moderna dotata di funzionalità innovative, design moderno e le ultime tecnologie dell’industria automobilistica.

Il leasing

Il leasing auto è una particolare forma di noleggio di un’autovettura, e non una forma di acquisto. Le società di leasing, infatti, mettono a disposizione grandi flotte di auto e mezzi commerciali, che i clienti possono utilizzare pagando una cifra corrispondente all’utilizzo dell’auto per la durata prevista dal contratto. Al termine del pagamento delle rate potete scegliere la soluzione per voi più idonea, tra l’acquisto dell’auto o la restituzione della stessa alla società erogatrice. Solitamente, la Società che vi offre il finanziamento è definita “locatore” e voi che ne usufruite siete il “locatario”. Quasi sempre il locatario è responsabile dell’auto come se fosse la propria; il suo nome apparirà sui documenti di proprietà e di circolazione dell’auto. Generalmente, i soggetti che optano per l’auto in leasing sono quasi sempre professionisti oppure imprenditori, cioè chi utilizza l’auto per scopi lavorativi e che quindi possiede partita IVA. Le Aziende infatti (o anche le Società di persone, le cooperative o le Ditte individuali) possono dedurre dalle tasse fino al 50% del canone.

Chi ha la possibilità può sottoscrivere un contratto full leasing, che comprende la totalità dei servizi che sono esclusi dal leasing finanziario e che possono includere una serie di servizi aggiuntivi, quali ad esempio assistenza stradale, veicoli sostitutivi e servizio pneumatici. Alcune Società però, offrono, anche se si tratta di un full leasing, solo servizi base, che comprendono di solito la tassa di possesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assicurazione.

Si tratta di una tipologia molto in voga negli ultimi anni, tanto che molte persone in possesso di partita iva preferiscono prendere un’auto in leasing piuttosto che acquistarne una nuova.