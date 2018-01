Campobasso: colpo con il “buco”. I ladri rubano merce in una scuola di musica e in un salone di parrucchieri

Un colpo studiato e messo in atto con precisione chirurgica, quello ai danni del locale “Patrizia Ciccone Parrucchieri”, in via Piave a Campobasso. Quasi da film. Il nipote della titolare, dipendente del locale commerciale, ha scoperto, questa mattina, il furto, come ci ha raccontato. “Sono arrivato intorno alle 9 per aprire il locale, ma la saracinesca non si alzava. Il dispositivo elettrico non funzionava. Ho cercato di vedere all’interno dalla finestra laterale e ho notato un buco nel muro, in basso. Ho chiamato la Polizia e con gli agenti sono entrato nel negozio”.

I ladri sono entrata dall’attigua scuola di Musica Wagner, dove la saracinesca era alzata. Hanno forzato la porta facilmente e poi, una volta dentro, hanno fatto un preciso buco per introdursi nel locale e fare letteralmente razzia di prodotti: forbici, attrezzi, phon, piastre anche tre computer, soldi. Tutto a soqquadro. Quindi sono scappati col bottino. Bucando hanno anche disattivato la linea elettrica. Scioccata la proprietaria. Un colpo sostanzioso, ci ha detto, anche lei preoccupata per i furti in città.

“C’erano i prodotti di linea, piastre, soldi nella cassa. Prodotti costosi” ha continuato il dipendente che ha trovato il negozio totalmente depredato.

“C’erano anche due computer fissi e un portatile. Sono stati presi pere quelli” ha aggiunto, amareggiato.

Sul posto la Polizia Scientifica per i rilievi. Non ci sono telecamere. Anche nella vicina scuola di musica, da dove i ladri sono entrati dalla porta principale, hanno portato via alcuni strumenti. Indagini a tutto campo, non si esclude che i malviventi siano di fuori regione, provenienti dalle zone di confine con il capoluogo. “Ci hanno riferito che le donne che abitano all’ultimo piano del palazzo ieri intorno alle 22.30 hanno sentito dei rumori, si sono affacciate, ma non c’era nessuno” ha raccontato la titolare. “comunque per fare un buco così erano professionisti e un po’ di rumore lo hanno fatto…”

Un colpo mirato? “Secondo me sì – ha detto ancora il giovane dipendente della parruccheria – perchè hanno portato via le cose più costose”.