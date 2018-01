A quanti sarà capitato di non avere spiccioli in tasca ed essere costretti a rischiare di prendere una multa, o, a rimettersi in macchina alla ricerca di un posto auto con le strisce bianche? Piccole sfortune della giungla quotidiana del traffico in centro a Termoli e a cui da oggi si può rimediare, perché il pagamento dei parcheggi blu è diventato più moderno e per certi versi ‘senza pensieri’. Il nuovo servizio, affidato da inizio del mese alla Publiparking di Roma, permette infatti di pagare anche in altri cinque modi diversi e cioè attraverso la carta di credito, una carta prepagata chiamata Ripark, inviando un sms con il cellulare, oppure attraverso un’applicazione che si può scaricare sugli smartphone e che si chiama ‘Phonzie’. Per chi poi è dotato di un abbonamento Telepass può pagare attraverso l’App dedicata Telepass Pyng e vedersi poi addebitato il costo direttamente in fattura. Non sarà più obbligatorio lasciare sul cruscotto la ricevuta, sarà possibile pagare solo i minuti di sosta effettivi e si potrà prolungare la sosta stessa da qualsiasi punto della città e da qualsiasi parcometro, o attraverso il cellulare. Bisognerà inserire il numero di targa del veicolo o quello dello stallo. Insomma una piccola rivoluzione che secondo il sindaco Angelo Sbrocca, da tempo era chiesta soprattutto dai turisti e che fa di Termoli una città al passo con i tempi.

Gli accertatori della sosta saranno 8 e sono gli stessi che lavoravano nella precedente società. Avranno dei palmari di ultima generazione per controllare i parcheggi. Per informazioni sugli abbonamenti e sulle carte prepagate o le altre modalità di pagamento c’è un numero verde 800-120184 oppure la società ha attivato uno sportello in via Argentina, 32 che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.