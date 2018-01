Un gruppo di infermieri precari ha impugnato i bandi dell’Asrem che riguardano la procedura di mobilità e stabilizzazione. A renderlo noto l’avvocato Vincenzo Iacovino, che rappresenta gli infermieri da anni impiegati dall’Azienda Sanitaria per garantire in Molise l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con contratti a tempo determinato.

In buona sostanza hanno impugnato il Bando di mobilità dall’esterno per 140 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Categoria D e il Bando di concorso per titoli ed esami per stabilizzare a tempo indeterminato 140 Collaboratori Professionali Sanitari -Infermieri Categoria D. Bandi ritenuti contrari ai principi de decreto Madia riguardo il superamento del precariato nella pubblica amministrazione.

“In questa fase – ha spiegato l’avvocato Iacovino – è evidente la volontà del legislatore di dare priorità alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro del personale precario che risulti in servizio all’interno dell’Azienda Sanitaria rispetto ad altri lavoratori (già regolarmente assunti a tempo indeterminato presso altre Aziende Sanitarie) che abbiano la legittima aspettativa di riavvicinarsi al loro luogo di residenza e/o di origine. Inoltre – ha continuato il legale – c’è da considerare l’intento normativo della valorizzazione della professionalità già acquisita dal personale con contratto a tempo determinato. Ragione per cui – ha evidenziato Iacovino – non risulta condivisibile il bando indetto dalla Asrem per stabilizzare infermieri precari nella parte in cui prevede lo svolgimento di una vera e propria procedura selettiva articolata in tre prove di esame. Ancora – ha concluso l’avvocato – il numero di posti messi a concorso (solamente 140, come quelli riservati alla mobilità) è molto esiguo rispetto a alla reale platea degli infermieri precari che aspirano alla stabilizzazione”.

Anche altri infermieri precari si stanno rivolgendo allo studio legale Iacovino.