di GIOVANNI MINICOZZI

Alle 20,00 in punto del 29 gennaio le due commissioni elettorali regionali istituite presso la Corte di Appello del tribunale di Campobasso hanno chiuso le porte, ma chi era dentro ha potuto depositare ugualmente le liste. In tutto sono diciassette tra Coalizioni, Partiti e Movimenti che si sfideranno per il Senato, e diciannove per la Camera dei Deputati. I simboli dei Partiti invece sono oltre trenta.

CENTROSINISTRA SENATO (Uninominale) il Presidente di Assindustria Enrico Colavita, al (Proporzionale) per il PD Laura Venittelli, per la lista ” Più Europa” di Emma Bonino, Maurizio Eng, per la lista “ Insieme” Ernesto La Vecchia, per la “Civica Popolare” Alfredo D’Ambrosio.

CENTROSINISTRA CAMERA

COLLEGIO (Uninominale) di Isernia Mariatetesa D’Achille, al Collegio di Campobasso -Termoli, Vittorino Facciolla.

(Proporzionale ) per il PD: Michela Fanelli e Carlo Veneziale .

Per la lista “Più Europa”: Cordedda Tonina Giovanni D’Anna, Roberto Cardarelli e Matteo Mainardi.

Per la lista ” Insieme”: Annadea Di Ciocco e Matteo D’Errico.

Per la lista “Civica Popolare” di Beatrice Lorenzin: Salvatore Colagiovanni e Giovanna Palermo Di Meo.

Passiamo al CENTRODESTRA COLLEGIO UNICO del SENATO: all'(Uninominale ) Michele Iorio, al (Plurinominale) per “Forza Italia” Nunzio Luciano, per “Fratelli D’Italia” Mariadomenica D’Alessandro, per “Noi con Salvini” Luigi Mazzuto, per “Noi con l’Italia” Antonio D’Aimmo.

CENTRODESTRA (Uninominale) alla CAMERA Collegio di Isernia Mario Pietracupa,

Collegio di Campobasso -Termoli Aida Romagnuolo.

PROPORZIONALE CENTRODESTRA

“Forza Italia“: Anna Elsa Tartaglione e Nicola Cavaliere.

“Noi con Salvini”: Aida Romagnuolo e Giancarlo Morandi.

“Noi con L’Italia”: Teresa Di Pietro e Marialaura Cancellario.

“Fratelli D’Italia”: Francesco Paolo Baccari e Giuseppina Rutigliano.

“Movimento Cinque Stelle” : COLLEGIO UNICO REGIONALE (Uninominale) al SENATO corre Luigi Di Marzio, sul (Proporzionale ) Fabrizio Ortis.

CAMERA DEI DEPUTATI

sul Collegio (Uninominale) di Isernia Rosalba Testamento, su quello di Campobasso-Termoli Antonio Federico.

Sul (Proporzionale) della Camera sempre Antonio Federico e Rosalba Testamento.

Supplente: Antonio Bovio .

“Liberi e Uguali”

COLLEGIO UNICO DEL SENATO (Uninominale) il Rettore Giammaria Palmieri, (Proporzionale) Michele Durante.

CAMERA COLLEGIO Uninominale di Isernia Danilo Leva, Campobasso-Termoli, Oreste Campopiano.

Proporzionale alla CAMERA: Giusepppina Occhionero e Nicola Palombo.

Andiamo avanti:

“Potere al Popolo”

Al SENATO (Uninominale ) Paolo Marinucci

(Proporzionale) Cinzia Di Pentima.

Alla CAMERA (Uninominale) di Isernia Rossella Griselli, nel Collegio di Campobasso- Termoli Luigino Vitulli.

CAMERA (Proporzionale )Italo Di Sabato e Candida Stellato.

“Casa Pound”

SENATO (Uninominale) Enzo Lalli.

(Proporzionale ) Pierfrancesco Di Salvo.

CAMERA (Uninominale)di Isernia: Agostino Di Giacomo, Campobasso-Termoli Pietro Eremita

(Proporzionale) Pagliariccio Claudia e Agostino Di Giacomo.

“Partito Comunista”

SENATO (Uninominale)RobertoPano (Proporzionale) Michele Gianbarba.

CAMERA (Uninominale )di Isernia Angela Damiano, Campobasso-Termoli Michele Piunno.

(Proporzionale) sempre Angela Damiano e Michele Piunno.

“Popolo della Famiglia”

(Uninominale)CAMERA di Isernia Nicola D’Aloisio, Campobasso-Termoli Laura Bellano.(Proporzionale) Nicola D’Aloisio, Antonella Granata, Bollino D’Ilio e Elena Palimisciano.

Lista denominata “Blocco Nazionale”

COLLEGIO (Uninominale ) di Isernia: Patrizia Ciocca, Campobasso -Termoli Luca Longobardi.

(Proporzionale) Luca Longobardi e Patrizia Ciocca.

“Partito Repubblicano Italiano”

(Uninominale ) CAMERA Collegio di Isernia Luca Faini Bartolini, Campobasso -Termoli Germano Gabanini.

Al SENATO Fristachi Luigi (Uninominale) e Belardinelli Paola al (Proporzionale ).

“Italia agli Italiani “

Al SENATO Nicola Ninni e Alessandra Baldano.

Alla CAMERA di Isernia Diego Scarano, alla CAMERA di Campobasso -Termoli Franco De Santis.

“Partito Valore Umano “

SENATO Alessandra D’Andrea e Giovanna Iacovino.

CAMERA Campobasso : Elia Rubino.

CAMERA Isernia : Paola Perpetua.

Poi è arrivata la Democrazia Cristiana che ha presentato due candidati solo sul proporzionale della Camera. Alle ore 20,00 in punto sono arrivati anche i rappresentanti dei Forconi per consegnare le liste sia alla Camera che al Senato . Già dal pomeriggio è iniziato il controllo sui documenti presentati e dovrebbe terminare nelle prossime ore. Le commissioni sono presiedute rispettivamente dai giudici Mariagrazia D’Errico per il Senato e Vincenzo Pupilella per la Camera dei Deputati.