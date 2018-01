Pescopennataro. Blitz dei Carabinieri durante festino a base di marijuana, 6 giovani nei guai

Nel corso del fine settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di Agnone hanno condotto una operazione mirata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I controlli hanno interessato tutti i Comuni della giurisdizione di competenza e per sei giovani di Agnone, è scattata una segnalazione per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio i fatti sono avvenuti nel Comune di Pescopennataro dove ad incuriosire i Carabinieri della Stazione di Capracotta ed a far scattare il successivo controllo, sono state alcune luci accese all’interno di un’abitazione che i militari sapevano disabitata e la presenza di diversi veicoli parcheggiati all’esterno. Così i militari hanno deciso di fare irruzione sorprendendo sei giovani, intenti a consumare sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, in parte ancora presenti sul tavolo insieme a diverse cartine ed a un “grinder” per macinare la sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale rinvenuto. Per i possessori dei veicoli è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Nel corso delle operazioni di filtraggio condotte dai Carabinieri di Venafro, nei pressi dello stadio, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato regionale di eccellenza U.S. Venafro – Vastogirardi, due 20enni venafrani, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per possesso illegale di artifizi pirotecnici. I militari rinvenivano all’interno di alcune borse in possesso dei due giovani, complessivamente otto involucri contenenti il materiale esplodente, che venivano immediatamente sottoposti a sequestro. Inoltre essendone vietato in assoluto l’utilizzo durante le manifestazioni sportive, nei confronti dei due veniva anche avanzata la proposta della misura di prevenzione del D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive).