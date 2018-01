Campochiaro – Si è spento a soli 43 anni Antonio Carlone, il sindaco che si battè contro le biomasse

Si è spento questa mattina, all’alba, a soli 43 anni , all’hospice di Larino, Antonio Carlone, sindaco Campochiaro. Da tempo combatteva contro un male che non gli ha lasciato scampo. Carlone, oltre a ricoprire la carica di sindaco era anche consigliere provinciale dal 2016. Una persona perbene, garbata, onesta. Tutti, politici, amministratori, i suoi concittadini lo ricordano così. Lo ricordano anche in prima linea in difesa della salute della sua gente e dell’area del Matese, contro la realizzazione di un impianto a biomasse. Quella battaglia la vinse, ma nonostante la sua forza ed il suo coraggio, non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia, quella contro la terribile malattia che lo ha portato via. Carlone lascia la moglie e due bambine ed un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto. I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta.