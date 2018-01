Si è svolta oggi (Domenica 28 Gennaio), a Campobasso, la cerimonia di apposizione di una targa in memoria del Professor Dottor Giuseppe Bruno Pavone Primario – per la durata di 40 anni – del Reparto di Ostetricia e Ginecologia della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. L’evento in occasione dell’anniversario della morte avvenuta a San Donato Milanese il 27 gennaio del 2011.

Giuseppe Bruno Pavone era nato a Trivento nel 1933 ed ha abitato fin dall’età di tre anni in via XXIV Maggio nella casa fatta costruire da suo padre Enrico.

Seppe rispondere con obbedienza alla chiamata di Padre Pio che lo volle accanto a sè in modo da concretizzare e rendere esplicito lo straordinario progetto di protezione e carità che aveva in mente per il popolo del territorio Gargano, impegno assunto non solo a servizio di questa comunità. In quel giovane medico, fresco di studi condotti con impegnativo sacrificio e brillantemente superati che aveva dinanzi a se uno smagliate avvenire sia come clinico che come docente universitario, il Frate di Pietrelcina aveva visto lo strumento che gli forniva Dio per esaudire le preghiere che tante donne, desiderose di diventare madri, volgevano al cielo e, al tempo stesso attraverso tanta devota ubbidienza ribadire la missione che spetta ogni medico: salvare vite non solo attraverso l’impegno professionale ma praticando la carità servendosi della preghiera.

Giuseppe Bruno Pavone da laico con umiltà ed abnegazione ha condotto la propria esistenza in modo conforme all’atmosfera di straordinaria santità creata a San Giovanni Rotondo dal Santo delle Stimmate. Del Frate ha seguito ogni consiglio ricevendone in cambio protezione nell’esplicare la professione medica, affetto e la concessione ( a nessun’altro accordata) di poterLo baciare sul volto.

La cerimonia di stamani ha avuto luogo nello spazio che funge da spartitraffico tra via XXIV Maggio e via IV Novembre, sul quale si affaccia l’antica casa dei Pavone. Uno spazio che Brunella Pia Pavone, nipote del professor Bruno, ha recuperato al degrado e trasformato in giardino tanto che la memoria collettiva la identifica come: “l’aiuola di Padre Pio”.

Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, il Sindaco di Campobasso, Antonio Battista, il Sindaco di San Giovanni Rotondo, il Sindaco di Trivento e la presidente dell’Ordine dei Medici Dottoressa Carolina De Vincenzo. Subito dopo è stato presentato il libro “Zio Bruno”,di Brunella Pia Pavone, con testimonianze rilasciate dalle tante persone che negli anni hanno conosciuto ed amato il famoso luminare.