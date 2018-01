Bonefro: carabinieri sventano furto al bancomat. Caccia alla banda, un arresto

E’ stata una notte movimentata per i carabinieri di Bonefro e della compagnia di Larino che sono riusciti a sventare un furto al bancomat delle poste di Bonefro e ad arrestare un uomo. La pattuglia intorno alle 3 ha sorpreso alcuni malviventi proprio mentre posizionavano l’esplosivo al postamat di via XX settembre. Alla vista dei militari il gruppetto ha abbandonato tutto e precipitosamente si è rimesso in macchina per scappare. Uno di loro aveva una pistola e i carabinieri hanno esploso tre colpi, ma l’auto una Lancia Delta non si è fermata e a tutta velocità ha imboccato l’uscita del paese, lasciandosi dietro chiodi di ferro a tre punte, realizzati artigianalmente, che sono stati gettati lungo la strada e che hanno rallentato l’inseguimento dei carabinieri. In supporto sono arrivati i militari dalle altre stazioni della compagnia e l’auto usata per la fuga è stata ritrovata abbandonata poco dopo in una campagna di Rotello a circa dodici chilometri da Bonefro. Il proprietario del terreno, un uomo di 45 anni, trovato sul posto è stato arrestato per favoreggiamento. E’ immediatamente scattata la caccia alla banda anche con l’aiuto di un elicottero arrivato da Pescara e le ricerche sono tutt’ora in corso e sono coordinate dal comandante Raffaele Iacuzio e dal reparto investigativo del comando provinciale di Campobasso. All’interno dell’auto usata per il colpo e risultata rubata a Manfredonia è stato rinvenuto una sorta di bazar dello scasso con una fiamma ossidrica e altri attrezzi. La targa modificata in maniera grossolana manualmente. Per disinnescare l’esplosivo già posizionato al postamat dai malviventi è stato necessario l’intervento di un artificiere della questura di Pescara che si trovava a Campobasso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. L’operazione è il risultato del piano straordinario di sicurezza avviato dai militari dell’Arma nella zona. L’unico arrestato, per il momento, è un 45enne di Santa Croce di Magliano, già noto alle forze dell’ordine e in attesa di interrogatorio. L’accusa per lui è di favoreggiamento. La macchina infatti era chiusa a chiave in una rimessa insieme ad alcuni animali nell’azienda agricola di sua proprietà.