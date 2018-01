Termoli, rapina all’ufficio postale di via Madonna delle Grazie: la Polizia verifica i filmati delle telecamere

Rapina a mano armata all’ufficio postale di via Madonna delle Grazie a Termoli. Un uomo con il volto coperto da un fazzoletto e pistola in pugno ha fatto irruzione all’orario di chiusura pomeridiana di giovedì 25 gennaio della filiale che si trova a ridosso di un centro commerciale. Ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare i soldi in cassa, da una prima stima circa mille euro. È poi scappato a piedi dileguandosi nella zona. Dalle prime informazioni aveva circa cinquant’anni e un accento locale. Le indagini sono condotte dalla Polizia che ha acquisito anche i filmati delle telecamere presenti nell’ufficio per cercare di risalire all’identità del rapinatore che ha seminato il panico nella filiale, tanto che alcuni operatori hanno dovuto ricorrere ai soccorsi del 118. La sede di via Madonna delle Grazie è rimasta chiusa in mattinata per consentire gli accertamenti e riaprirà alle 14. Gli altri uffici aperti nelle vicinanze sono Termoli centro e Termoli Difesa Grande e San Giacomo degli Schiavoni.