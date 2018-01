L’associazione “Brizio” comunica agli iscritti che sono aperte le candidature per il rinnovo delle cariche. Chi vuole presentare la propria candidatura può farlo dal 26 gennaio al 3 febbraio presso la sede legale in via Novelli, 11 o in alternativa tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo. La candidatura è aperta a tutti i soci iscritti al 31 dicembre 2017.