Bimba di 14 mesi resta chiusa in auto sul lungomare di Termoli: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio la squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in Viale Cristoforo Colombo perché una bimba di soli quattordici mesi era rimasta chiusa in auto, per una anomalia tecnica, mentre la mamma era scesa. Fortunatamente il personale del 115 era già nei pressi di Termoli, per un altro intervento tecnico e ha risolto l’emergenza in pochi minuti permettendo alla mamma di riabbracciare la propria figlia. Tanti i ringraziamenti e la contentezza della mamma alla squadra del distaccamento termolese.