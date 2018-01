L’ex Governatore Michele Iorio e l’ex assessore regionale Gianfranco Vitagliano sono stati condannati in corte d’Appello a sei mesi, pena sospesa, per abuso d’ufficio in merito alla nota vicenda dello Zuccherificio.

In primo grado entrambi avevano ottenuto l’assoluzione piena, ‘’perchè i fatti non sussistono’’, ma il Collegio giudicante di secondo grado, presieduto da Vincenzo Pupilella (giudici a latere Giuseppina Paolitto e Giovanni Fiorilli) ha ribaltato quella pronuncia.

“E’ una sentenza incomprensibile” ha detto a tal proposito il difensore di Iorio, “che arriva a un mese dalle elezioni e che si risolve in un ennesimo errore giudiziario. Ovviamente” ha proseguito Messere “proporrò ricorso per Cassazione e – come in tante altre occasioni, sarà lì che troverò sicuramente giustizia. Ad ogni modo – ha concluso Messere – tale decisione non incide minimamente sulla candidabilità di Michele Iorio nè al Parlamento italiano nè alla Presedenza della Regione Molise”.

E in una nota Michele Iorio ha scritto: “Giustizia apparente. Ho sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e nell’interesse del Molise. E’ questo il motivo per cui trovo incomprensibile la sentenza emessa questo pomeriggio soprattutto dopo l’assoluzione con formula piena in primo grado. Sono convinto della mia piena innocenza e – ha detto Iorio – avendo la coscienza pulita, continuerò con il mio impegno politico che non mi è assolutamente impedito da questa sentenza che arriva, con una puntualità svizzera, a due giorni dall’ufficializzazione delle candidature per le elezioni politiche”.