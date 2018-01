L’opera dell’artista Ursula Manes accompagna la tredicesima edizione del concorso ‘I colori della vita’. L’infinito spazio celeste dell’anima e un percorso che cerca uno spazio comune, quello della felicità

per richiamare tanti valori e coinvolgere le scuole di tutta Italia.

Negli anni, la gara di creatività, nata per promuovere la memoria del crollo della scuola Jovine di San Giuliano e il ricordo dei ventisette bambini e della maestra Carmela Ciniglio, è diventata un punto di riferimento a livello nazionale.

“Il mondo che vorrei” è il tema scelto per questa edizione, ispirato ai valori dell’inclusione, della solidarietà e del bene comune.

Il concorso è stato presentato dalla preside Giovanna Fantetti, da padre Enzo Ronzitti e dai docenti che fanno parte della commissione. Tutti hanno evidenziato la valenza dell’iniziativa e l’impegno per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado.

“L’argomento – ha osservato la dirigente scolastica – apre uno sguardo sul mondo attuale stimolando la riflessione sulle tante problematiche di natura sociale e di convivenza civile, che emergono dalle scelte dei grandi della Terra e dalle condizioni in cui versano attualmente non poche aree territoriali. Il tema del concorso si presta quindi, attraverso svariati linguaggi espressivi, a far riflettere il mondo della scuola su come sia importante coltivare quelle buone pratiche educative tese a far lievitare passioni, sensibilità, curiosità, creatività, serenità, vitalità per nuovi apprendimenti e nuovi saperi il cui radicamento è possibile solo in un mondo di pace. La pace è infatti un modo di vivere insieme agli altri, nel rispetto della dignità e dei diritti umani di ciascuno”.

Cinque le sezioni: elaborato grafico artistico, fumetto, poesia, elaborato multimediale e arrangiamento musicale.

Sensibilità, creatività e fantasia nelle varie forme dell’arte per tenere viva la memoria degli eventi del 2002 promuovendo la cultura della sicurezza a scuola e aprendosi ai temi che negli anni si sono susseguiti consolidando il ruolo della scuola nella diffusione di important

i valori. Saranno premiate le prime tre op ere per ogni sezione e per ogni grado scolastico. Verrà assegnato anche un premio speciale dedicato alla maestra Carmela Ciniglio per un elaborato che si distinguerà per aver affrontato il tema proposto in modo originale e approfondito.

Il termine di consegna dei lavori è fissato al 30 marzo mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà al museo multimediale della memoria realizzato nell’area della nuova scuola.