di PASQUALE DI BELLO

Si tratta, con molta probabilità, dell’appalto dal valore più alto messo in campo in campo negli ultimi anni. Si tratta di ben 67milioni e 620mila euro più iva e riguarda l’efficientamento energetico e la relativa manutenzione di tutte le strutture sanitarie pubbliche dislocate sul terriorio molisano. A bandire la gara, gestita dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Molise, è stata l’ASREM e i relativi costi saranno sostenuti proprio con risorse dell’Azienda Sanitaria Regionale. L’affidamento avrà la durata di sette anni e la scadenza per rispondere al bando è fissata per il prossimo 14 febbraio alle ore 12. L’apertura delle relative buste avverrà esattamente una settimana dopo: il 21 febbraio alle ore 10. Criterio di affidamento sarà quello della offerta economica più vantaggiosa.

Tutte informazioni, queste, che chiunque volesse acquisire tramite il sito ufficiale della Regione Molise, non potrebbe. Si troverebbe la strada sbarrata da un macigno insormontabile, l’assenza dei documenti necessari ad avere contezza delle procedure e dei requisiti di accesso al bando. Eppure è lo stesso disciplinare di gara a stabilire che per tutte le informazioni e tutti i documenti vi è l’accesso libero ed incondizionato sul sito internet della Regione Molise. Peccato che su quest’ultimo, salvo infrattamenti che sono sfuggiti alla nostra ricerca, non ci sia lo straccio di una carta. A parte la determina n. 6124 dello scorso 11 dicembre 2017 con la quale il dott. Giocondo Vacca, direttore della centrale unica di committenza, dà avvio alla procedura. Tre paginette dove si riepilogano glia tti propedeutici alla gara e dove si afferma, nero su bianco, che alla determina dirigenziale sono allegati i documenti di gara. Come mostrano chiaramente le immagini sul sito della Regione, alla determina non è allegato alcun documento.

E’ davvero singolare che, sul sito ufficiale della Regione, manchino queste carte. I soldi in ballo sono tantissimi, decine di milioni di euro, e forse un po’ più di trasparenza non guasterebbe.