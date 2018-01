di ANNA MARIA DI MATTEO

A livello nazionale qualcosa comincia a muoversi per rilanciare le politiche attive del lavoro. Nei giorni scorsi l’Anpal ha firmato a Roma le convenzioni con le Regioni, per il potenziamento e l’ ampliamento delle politiche del lavoro. Una intesa accolta con soddisfazione dalla segretaria regionale della Uil, Tecla Boccardo, secondo la quale si dà l’avvio alla concreta collaborazione tra i soggetti che formano la rete dei servizi a disposizione del mondo del lavoro. “Le convenzioni consentono di iniziare quel percorso di rafforzamento dei centri per l’impiego che attendiamo da mesi – ha commentato la Boccardo – Ma per quanto riguarda il Molise siamo in attesa , come sindacato, di un messaggio di volontà politica altrettanto forte per mettere mano al reale rilancio dei Centri per l’impiego, vero motore per accompagnare e favorire lo sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio”. La situazione dei Centri per l’impiego del Molise e per quanti vi lavorano resta particolarmente critica, influendo, di conseguenza, sui servizi offerti agli utenti. “Peccato che, fra lavoratori professionalizzati a cui ingiustamente non è stato prorogato il contratto – ha sottolineato la segretaria della Uil – bandi per l’assunzione di nuovo personale, competenze incrociate fra Province e Regione, generale disorientamento, non si capisca bene quale strada voglia imboccare il Molise per dotarsi finalmente degli strumenti che siano realmente all’altezza delle sfide che l’attendono”, ha concluso Tecla Boccardo che, per l’ennesima volta, ha denunciato l’immobilismo della classe politica, su questo come sugli altri temi che riguardano lo sviluppo dell’intera regione.