Venafro non si lascerà sfuggire l’opportunità di ospitare alcune gare dei Campionati Nazionali Universitari 2018 in programma la primavera prossima. Lo assicura Fabrizio Tombolini, consigliere comunale con delega allo sport, in queste settimane in stretto contatto con i vari componenti della macchina organizzativa. Dopo un primo sopralluogo si temeva che non si facesse in tempo a effettuare gli interventi richiesti al palazzetto dello sport, legati per lo più alla prevenzione incendi e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie negli spogliatoi. E invece l’appalto è stato già assegnato e il grosso del lavoro è stato fatto. Al prossimo e decisivo sopralluogo, previsto a febbraio, non dovrebbero dunque esserci problemi. Da questo punto di vista Tombolini appare molto fiducioso. A spingere la candidatura di Venafro alle Universiandi è stato Andrea Capobianco, venafrano doc, allenatore della Nazionale under 18 maschile di Basket. Per la città si tratta senza dubbio di un’ottima vetrina per promuovere le peculiarità del territorio, visto che l’evento sportivo coinvolge tutto il mondo universitario.