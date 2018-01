E’ stata approvata la legge di riforma dei consorzi di bonifica, voluta da tutte le associazioni professionali di categoria e invocata da anni dall’associazione nazionale dei consorzi di bonifica. Grazie a questa norma, che prevede l’istituzione di un fondo per il ripianamento dei debiti dei consorzi stessi, sono messi in sicurezza sia gli agricoltori beneficiari dei servizi che i lavorati degli enti. I consorzi di bonifica potranno quindi continuare ad erogare servizi. Per il nuovo consorzio di bonifica di Termoli e Larino si è deciso di determinare la sede legale, per vocazione del territorio e per la storia dello stesso, in Larino.