Il potere logora chi ce l’ha?

di ADELE FRARACCI

Dunque, è certo: non si vota il 4 marzo per le regionali, che saranno ‘graziosamente concesse’ a aprile o addirittura tra maggio e giugno in concomitanza con le amministrative. Con questo atto, estremo, la Presidenza regionale in Molise ha suggellato una volta per tutte la sua natura espansa, paragonabile al Leviatano. Quest’ultimo, mostro di tradizione biblica, è una figura utilizzata per definire un Potere estremo e ‘assoluto’, sciolto da vincoli una volta che è stato investito dal basso e pronto ad assoggettare dall’alto i cittadini, trasformandoli in sudditi. Ora, considerato che siamo nel 2018 e in democrazia, appare chiaro tanto l’anacronismo quanto la ridicolezza della figura del Leviatano in politica. Giacché però così sta accadendo, vuoi vedere che il potere logora proprio chi ce l’ha? Alcuni nostri rappresentanti in Consiglio regionale hanno bloccato la possibilità di trattare il punto relativo all’election day e hanno concorso a far spostare le elezioni regionali così come disposto. Saranno ricordati questi Consiglieri essenzialmente per questo ultimo atto : si sa che nella vita, così come nella storia, rimane impressa alla memoria essenzialmente l’azione più eclatante. E questa loro lo è stata, veramente clamorosa. Hanno ribadito non solo il loro personale patto di assoggettamento al Leviatano, per scopi assai poco nobili e affatto rispettosi di quegli elettori che cinque anni fa avevano dato consenso e fiducia, ma hanno addirittura suggellato, in via differita, il patto di assoggettamento dei cittadini tutti al Leviatano, in virtù dell’esercizio di rappresentanza svolto in Aula. Assurdo , davvero assurdo. Come è stato possibile? Vuoi vedere che il potere logora proprio chi ce l’ha, tanto da fare di tutto per rimanerci aggrappato? Il rispetto della libertà dei cittadini avrebbe dovuto risiedere nell’ossequio del tempo fissato per l’election day, individuato nel 4 marzo. Il rispetto dei tempi avrebbe potuto assicurare l’effettivo risparmio economico, quel risparmio che la ‘cupola’, la Giunta, ha ritenuto indispensabile perseguire anche a costo di sventrare, come ha fatto nel corso dei cinque anni, servizi nevralgici e posti di lavoro, welfare e solidarietà, salvo garantire reti di protezione e di arricchimento ai propri , solo ai propri e per questo ‘utili’, sodali e compari. Insopportabile lo spettacolo dei pani che la ‘cupola’ lancia attraverso bandi atti a blandire il consenso o le strane stabilizzazioni attraverso cui incassare voti di riconoscenza: a fronte dei ‘mangiatori e delle mangiatoie’, troppi sono gli scontenti, gli affamati, gli esclusi, gli arrabbiati, gli indignati, gli annoiati, i sacrificati. Si sappia, ne prenda coscienza la ‘cupola’: lo spostamento del voto, recitato entro un canovaccio stantio e penoso da vera farsa in Aula consiliare, ha instillato nella gran parte dei cittadini un sentimento di vergogna a vedere come è caduta in basso la politica e l’attività svolta da persone che somigliano non più a uomini e donne con senso del decoro delle Istituzioni, ma da personaggi simili a quelli delle vecchie Atellane, coi suoi Pappus , i suoi Maccus, furbetti e scontati. Ma che tempi sono? Ma che farse si è arrivati a recitare? Il potere, sì, logora proprio chi ce l’ha! L’aver posticipato il voto regionale , rispetto alle politiche, al fine di presentarsi entro schieramenti ortodossi e tradizionali prima, a Roma, e cambiare eventualmente schema di gioco e casacca dopo, in Molise, è meccanismo perverso che condurrà a dover guardare ulteriori spettacoli penosi? Tra l’altro, avendo contezza di quelli che saranno i risultati del 4 marzo, i politicchi cercheranno di sfruttare il quadro per definire le loro alleanze e salvare se stessi, restringendo le opportunità di scelta degli elettori, per i quali hanno previsto un piano dietetico e di ‘risparmio’ in un unico settore: quello democratico. Saldi e madornali bidoni rifilati? Che il voto capovolga il rapporto sottraendo il potere a costoro, tanto da render vero il detto: il potere logora chi non ce l’ha!