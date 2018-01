Controlli straordinari dei Carabinieri a San Martino e Santa Croce di Magliano

Controlli straordinari dei Carabinieri in Basso Molise. Le attività si sono concentrate nei centri più interni come San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano. Il piano di sicurezza ha impegnato i militari della Compagnia di Larino coordinati dal maggiore, Raffaele Iacuzio, in collaborazione con il Battaglione della Toscana di intervento operativo. Posti di blocco, accertamenti, prevenzione di furti e rapine, controlli antidroga sono alcune delle misure predisposte nell’ambito delle attività straordinarie finalizzate anche ad aumentare il senso di percezione della sicurezza da parte delle popolazioni nelle zone al confine con la Puglia