Incidente stradale, in tarda mattinara, sulla statale 17, nel territorio di Castelpetroso. Un’autovettura si è ribaltata per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Due gli occupanti del mezzo. Per uno di loro si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco: era infatti rimasto intrappolato nell’abitacolo. I due feriti sono stati affidati ai soccorritori del 118. Sono stati trasportati al Veneziale per essere sottoposti ad accertamenti. La statale è stata chiusa durante le operazioni di soccorso.