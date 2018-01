Termoli, giovane di 21 anni trovato senza vita sulla strada per il porto: indaga la Polizia

Un giovane di 21 anni di Campobasso è stato trovato senza vita lungo la passeggiata pedonale che collega la zona di Rio Vivo al porto turistico di Termoli. Il suo corpo impiccato a un albero è stato notato da alcuni passanti. Sul posto il 118 e la Misericordia ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla Polizia che ha avviato gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto e verificare l’ipotesi del suicidio. Gli agenti della Scientifica hanno raccolto le informazioni ed effettuato i rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Larino.