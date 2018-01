di ANNA MARIA DI MATTEO

Il Movimento agricolo molisano insorge contro la proposta di legge di riforma dei Consorzi di bonifica presentata dall’assessore all’Agricoltura Vittorino Facciolla. Un provvedimento che, ha denunciato il segretario del Movimento, Domenico Zeoli, rappresenta una vera e propria beffa perché non affronta il problema del riordino dei consorzi di bonifica, ma si limita a sopprimere i due enti, quelli di Termoli e Larino, al posto dei quali nascerebbe il Consorzio di Bonifica del Basso Molise, e nel quale conferirebbero i debiti accumulati negli anni, più che il patrimonio.In questo modo, è la denuncia del Movimento agricolo, non vengono affrontati i nodi che hanno portato al tracollo della bonifica e dell’irrigazione nel Basso Molise: i costi elevati dell’acqua e dell’energia per il pompaggio delle acque. Ma come spesso accade, alla beffa si aggiunge anche il danno. E d è il caso dei consorziati che dovranno pagare, di tasca propria, i debiti dei consorzi, soprattutto legati ai mancati trasferimenti regionali.

“Visto che la proposta di legge elaborata dall’assessorato non contiene nessuna misura economica e finanziaria impattante sul bilancio regionale – è la precisazione di Zeoli – sarebbe interessante chiedere all’assessore Facciolla il motivo per il quale ha deciso di collegare il destino del provvedimento a quello del Bilancio regionale. Forse per blindare la sua riforma – ha aggiunto – velocizzando e rendendo snella l’approvazione, al riparo da qualsiasi esame preventivo da parte delle commissioni consiliari”.

Il Movimento agricolo molisano chiede all’assessore Facciolla di non fare campagna elettorale sulla pelle dei consorziati ed invita il Consiglio regionale a non approvare la riforma, per consentire il recepimento delle osservazioni al testo di legge fatte pervenire sul tavolo dell’assessore.