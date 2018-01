Sanità, il Forum si rivolge al presidente della Repubblica: livelli di assistenza a rischio

di ANNA MARIA DI MATTEO

Non si ferma la battaglia intrapresa dal Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità. Una battaglia partita all’indomani dell’avvio, da parte del commissario ad acta Paolo Frattura, della riorganizzazione del sistema sanitario regionale che, è l’accusa mossa dal comitato, penalizza la rete ospedaliera molisana.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, del Forum, è la presentazione di un ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro lo smantellamento della rete dell’emergenza e della malattie tempo dipendenti, quelle patologie, cioé, per le quali è necessario l’intervento tempestivo, da cui dipende la vita del paziente.

Entrando nel dettaglio, il ricorso , patrocinato dagli avvocati Mariano Morgese, Pino Ruta e Massimo Romano, chiede al capo dello Stato l’annullamento del decreto numero 47 del 2017, firmato dal commissario ad acta che, è la denuncia del Forum, non solo contrasta con quanto prevede il Programma operativo 2015-2018, ma elude anche gli standard qualitativi del decreto ministeriale Balduzzi , delineando, in questo modo un assetto della rete assistenziale inidoneo a garantire interventi tempestivi per i casi di emergenza.

“Con la riorganizzazione – ha accusato il comitato – Frattura ha letteralmente cancellato dal sistema sanitario pubblico molisano la cardiochirurgia e la neurochirurgia, trasferite in blocco, rispettivamente alla Fondazione Giovanni Paolo II e al Neuromed di Pozzilli”. Una scelta che, a giudizio del Forum, non garantisce livelli di assistenza adeguati perché le strutture private accreditate beneficiarie non dispongono dei reparti necessari ad affrontare le emergenze, come il pronto soccorso.

“Il tutto – ha aggiunto il comitato – senza considerare che del contenuto del protocollo di integrazione Cardarelli-Fondazione, propedeutico al riassetto, si sa ancora poco o nulla, malgrado la prescrizione, vincolante, dell’accordo Stato-Regione”.

Nel ricorso del Forum è censurato anche il profilo che riguarda il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai privati per le patologie tempo dipendenti, svincolato dai tetti di spesa e dai budget vincolanti.

Il Capo dello Stato, attraverso i ministeri competenti è chiamato a pronunciarsi sulla riorganizzazione targata Frattura affinché, è l’appello del Forum, anche in Molise sia garantito, sempre e ovunque, il diritto alla salute.