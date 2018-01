Colletorto, il paese si mobilita per i fuochi in onore di Sant’Antonio Abate

Grande attesa in paese per la tradizione più sentita dalla comunità. Si tratta dei fuochi in onore di Sant’Antonio Abate, un rito che il 17 gennaio richiama a Colletorto numerosi visitatori provenienti anche da fuori regione. Sono diversi i falò in programma nei vari quartieri del paese, dalla “Terra” al “Colle”. Ad allestirli gruppi di amici, famiglie, associazioni che con grande impegno hanno raccolto la legna da ardere tra i quali i Cavalieri Angioini e le scuole, i giovani e altre comitive. All’imbrunire, il parroco don Angelo Castelli benedirà il primo fuoco e, come da tradizione, la brace benedetta sarà portata anche negli altri falò. Un momento di forte condivisione, animato da musica e dalla degustazione di prodotti tipici e vino locale. Appuntamento da non perdere: l’accoglienza è garantita fino all’alba.